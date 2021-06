Joe Bidens Vorschlag – Mindeststeuer für Konzerne? Das wären die Folgen für die Schweiz Am G-7-Gipel steht die Idee eines Mindestsatzes für Unternehmenssteuern im Zentrum. Wie es dazu kam und was Finanminister Ueli Maurer dazu sagt. Markus Diem Meier

Im Zentrum des Treffens der Finanzministerinnen und Finanzminister in London steht eine globale Mindeststeuer: Der Gastgeber aus Grossbritannien Rishi Sunak (Mitte) neben Janet Yellen aus den USA (rechts). Foto: Stefan Rousseau (AFP/Keystone)

Am Freitag und am Samstag treffen sich in London die Finanzministerinnen und Finanzminister. Ihr wichtigstes Thema ist auch für die Schweiz von Bedeutung: die Neuordnung des internationalen Steuerregimes für grosse Unternehmen. Was steht konkret an, und welche Bedeutung hat es für die Schweiz? Die neun wichtigsten Punkte:

Der Grund für eine Reform

Grundsätzlich wollen viele Länder vor allem verhindern, dass Firmen ihrer Steuerlast entgehen können, indem sie als Sitz ein Land mit einem tiefen Steuersatz wählen und ein solches Land damit Firmen anlocken kann.