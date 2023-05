FCB: Europacup-Historie gegen Italiener – Die Florenz-Bilanz dürfte den FCB positiv stimmen Rotblau hat in seiner Europacup-Vergangenheit gegen fünf italienische Clubs gespielt. Über zwei Partien gesehen war nur das Aufeinandertreffen mit der AC Fiorentina erfolgreich. Dominic Willimann

Das Duell Basel (hier mit Marek Suchy, rechts) gegen Fiorentina (mit Nikola Kalinic) gab es 2015 bereits zweimal. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Am Donnerstag trifft der FC Basel im Halbfinal der Conference League auf die AC Fiorentina (21 Uhr, Stadio Artemio Franchi). Interimstrainer Heiko Vogel hat in diesen Tagen die Aufgabe, den Fokus ganz auf diesen zweiten Europacup-Halbfinal der Clubgeschichte zu legen. Denn das emotionale Ende des Klassikers vom Sonntag gegen den FC Zürich hat Kraft gekostet und macht es für den FCB nicht ganz einfach, sich wieder auf jenen Wettbewerb zu konzentrieren, in dem er in dieser Saison die konstantesten Leistungen abliefert.