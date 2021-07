Neue Trendsportart – Die fliegenden Surferinnen dieses Sommers Es ist das neue grosse Ding unter Wassersportlern: Foil. Das Brett mit dem Unterwasserflügel lässt Surferinnen abheben. Wir erklären, wie der Trendsport funktioniert. Yann Cherix

Stand-up-Paddeln war gestern: Heute fliegen Wassersportler mit dem Foil übers Wasser. Video: Valeriano Di Domenico

Was ist ein Foil?

Das Hydrofoil – kurz Foil – ist ein Brett, an dessen Unterseite mittels eines Masts eine Flügelkonstruktion montiert wird. Mit zunehmender Geschwindigkeit erhöht sich der Auftrieb dieses Flügels, und das Board steigt aus dem Wasser. Je höher die Geschwindigkeit, desto stärker ist die Steigkraft des Flügels, ähnlich wie bei einem Flugzeugflügel.

Warum hat sich der Trend so schnell entwickelt?

«Die Nachfrage nach Foils ist innert eines Jahres massiv gestiegen», sagt Aaron Fraefel vom Surfshop 2 Legends by Spinout in Kilchberg ZH, der in Sachen Foil führend ist. «In den letzten Jahren häuften sich die Posts via Social Media, die zeigten, dass immer kleinere Wellen surfbar sind. Seit wir vom Steg aus starten können, sind wir nicht mehr auf Wind oder ein Boot angewiesen und können täglich aufs Wasser.»