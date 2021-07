Abbrechende Böschung – Die Fischergalgen am Rheinufer beim Rankhof sind Dauer-Erosion ausgesetzt Der vom Hochwasser getroffene Hang bei der Grenzacherstrasse bröckelt wegen seiner Beschaffenheit und muss dauernd stabilisiert werden. Eigentlich sollte hier nichts stehen. Simon Erlanger

Der Muttenzer Geotechniker und Ingenieur Jürg Nyfeler erklärt die Beschaffenheit des dauernd bröckelnden Rheinufers bei der Grenzacherstrasse. Seit 1999 beschäftigt er sich mit dessen Stabilisierung. Foto: Simon Erlanger

Seit Donnerstagnachmittag um 16 Uhr ist die Grenzacherstrasse nach rund einer Woche wieder offen. Die Buslinien 31 und 38 verkehren wieder normal. Grund der Sperrung war der Hangabbruch auf der Höhe des Rankhofs. Das Hochwasser riss Teile des Rheinufers samt zwei Fischergalgen mit, ein Galgen hängt zwar noch am Ufer, er wurde aber sehr stark beschädigt. Eine Höhle öffnete sich. Um eine weitere Erosion der Uferböschung zu verhindern, liess das Tiefbauamt diese mit rund 350 Tonnen schweren Steinblöcken sichern.

Seit Jahrzehnten am Hang

«Die Stützung des Hanges mit den Granitquadern ist eine Notfallmassnahme», sagt der Geotechniker Jürg Nyfeler, der vor Ort die Arbeiten begleitet hat. So werde der Druck des Wassers abgemindert. «Sobald der Wasserstand wieder gesunken ist, muss die Uferlinie untersucht und wo nötig gesichert werden. Der neu sichtbare Hohlraum ist einsturzgefährdet und muss so bald als möglich mit Blöcken und Beton verfüllt werden», so Nyfeler.