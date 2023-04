Nach den Joggeli-Ausschreitungen – Die Firma Protectas quittiert ihren Dienst im St.-Jakob-Park Der FCB kündigt als Folge der jüngsten Ausschreitungen Änderungen im Sicherheitskonzept an. Neu liegen alle Dienste in diesem Bereich bei der Pantex AG. Tilman Pauls

Mitarbeitende des Protectas-Sicherheitsdienstes – hier beim Europa-League-Spiel gegen Sevilla im März 2016 – wird man im St.-Jakob-Park künftig nicht mehr sehen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die schweren Ausschreitungen nach dem Cup-Halbfinal sind inzwischen fast zwei Wochen her. Und nach der Sektorensperrung im Ligaspiel gegen die Young Boys am Sonntag haben die Vorfälle weitere Folgen: Der FCB passt sein Sicherheitskonzept in gewissen Aspekten an, wie der Club am Montag kommuniziert hat.