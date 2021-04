Wie es zu den Pleiten kam – Die Finma warnte die Credit Suisse vergeblich In der Grossbank blieben die immensen Risiken des kollabierten Hedgefonds Archegos unentdeckt. Auch bei Greensill gab es Warnungen. Doch eine Intervention der Finanzmarktaufsicht blieb offenbar folgenlos. Beat Schmid , Arthur Rutishauser , Holger Alich

Gemeinsam auf der Bühne: Credit-Suisse-Präsident Urs Rohner (links) und Finma-Chef Mark Branson (aufgenommen am 29. Juni 2015 in Bern). Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Der 26. März geht als tiefschwarzer Tag in die Geschichte der Credit Suisse ein. An jenem Freitag kam es an der Wallstreet zu einem Panikverkauf, wie man ihn selten sieht. Die Credit Suisse und weitere Investmentbanken stiessen gigantische Aktienpositionen von US-amerikanischen und chinesischen Technologie- und Medienunternehmen ab und schickten damit die Börsen auf Talfahrt.

Wie dramatisch die Situation war, lässt sich an der Entwicklung von drei Börsenkursen ablesen: Viacom CBS, Tencent Music und Baidu. Innert eines Tagen brachen die Titel zum Teil um mehr als die Hälfte ein. Die Credit Suisse war einer der grössten Aktionäre dieser drei Firmen. Allein an Viacom CBS hielt sie 6,4 Prozent, an Tencent Music mehr als 8 Prozent.