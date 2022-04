Trotz gutem Rechnungsabschluss – Die finanziellen Aussichten sind nicht rosig Oberdorf weist für 2021 einen Ertragsüberschuss auf, rechnet aber mit negativen Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Gemeindefinanzen. Daniel Aenishänslin

Die Gemeinde Oberdorf beweist Matchglück. Ihre Rechnung schliesst besser ab als erwartet. Foto: Dominik Plüss

Oberdorf schliesst seine Rechnung besser ab als erwartet. Es resultiert ein Ertragsüberschuss von 20’000 Franken. Den Ausschlag gaben Minderausgaben und Mehreinnahmen in den Bereichen Gesundheit, soziale Sicherheit und Steuern (plus 500’000 Franken gegenüber Budget). Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 1,2 Millionen Franken.

Die Steuereinnahmen im Jahr 2021 betrugen 4,98 Millionen Franken, knapp 100’000 Franken mehr als im Jahr 2020 und 486’500 Franken mehr als budgetiert. Die Steuererträge der natürlichen Personen sind mit 360’000 Franken höher ausgefallen als budgetiert. Mindererträge in der Einkommenssteuer würden aufgefangen durch Mehrerträge aus der Vermögenssteuer oder den Sondersteuern. Mit 351’852 Franken liegt der Ertrag aus der Besteuerung juristischer Personen um 126’852 Franken über dem Budget, was hauptsächlich auf höhere Ertrags- und Kapitalsteuern der Vorjahre zurückzuführen ist.

Die Covid-19-Pandemie habe sich insgesamt weniger stark als befürchtet auf den Gemeindehaushalt ausgewirkt. Mit der Aufhebung der Massnahmen zu deren Bekämpfung hätten sich die Perspektiven aufgehellt. Die positive Stimmung werde jedoch durch den Krieg in der Ukraine und dessen mögliche Folgen getrübt. Es könne nicht abgeschätzt werden, wie sich der Krieg auf den Oberdörfer Finanzhaushalt (steigende Teuerung, Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen) auswirken werde. In Zukunft seien Mehraufwendungen in den Bereichen der sozialen Sicherheit, der Gesundheit und der Bildung sowie Mindereinnahmen durch die Vermögenssteuerreform zu erwarten.









Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

