Leitartikel zur Lex Netflix – Die Filmgesetzgegner machen die Schweiz klein 18 Millionen Franken mehr Geld soll die Schweizer Filmbranche jährlich erhalten. Ein Nein zum neuen Gesetz wäre ein Nein zu neuen Filmheldinnen. Meinung Isabelle Thommen

Der Film «Wolkenbruch» ist eines von wenigen Schweizer Werken auf Netflix. Foto: Christian Beutler (Keystone)

«Es reicht», sagen die Jungparteien von FDP, SVP und GLP. Wovor wollen sie uns mit einem leidenschaftlich geführten Abstimmungskampf bewahren? Vor der Produktion von mehr Schweizer Filmen und Serien. Während der Einsatz der Filmgesetzgegner am 15. Mai in einem hochspannenden Abstimmungskrimi gipfelt, verstricken sich ihre Argumente aber in seifenopernhaften Pauschalisierungen.