Trost für den, der nicht getröstet werden will: Emmanuel Macron überreicht Kylian Mbappé die Silbermedaille. Foto: Friedemann Vogel (EPA/Keystone)

Es sind geflügelte Worte im Sport. Immer wieder gehört: «Don’t mix sports with politics.» Sport und Politik gehören nicht vermischt. Oder in den Worten von Gianni Infantino: «Bitte lasst es nicht zu, dass der Fussball in jeden ideologischen oder politischen Kampf hineingezogen wird. Fokussieren wir jetzt auf Fussball.» Dies schrieb der Fifa-Präsident vor der WM in Katar den 32 Teams.