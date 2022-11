Streit um «One Love» – Die Fifa gewinnt das Machtspiel um die Captainbinde Sieben Teams wollten an der WM in Katar eine Botschaft gegen Diskriminierung aussenden. Dem Weltverband führte selbst das zu weit. Nun beugen sich die Schweiz & Co. David Wiederkehr

Bereits zu viel Regenbogen für die Fifa: Die Binde am Arm des Schweizer Captains Granit Xhaka war der Auslöser des Ärgers beim Weltverband. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Der Druck der Fifa hat gewirkt: In einer gemeinsamen Erklärung am Montagmittag geben sieben europäischen Länder bekannt, an der WM in Katar auf eine Captainbinde mit dem Slogan «One Love» zu verzichten. Dies nach einer eilends einberufenen Sitzung am Vormittag, an der vom Schweizerischen Fussballverband Generalsekretär Robert Breiter und Präsident Dominique Blanc teilgenommen hatten. Die Verbände überstimmten so die Spieler, die sich für ein Tragen des Armbands ausgesprochen hatten.

«Die Fifa hat deutlich gemacht, dass sie sportliche Strafen aussprechen wird. Als Verbände können wir unsere Spieler nicht in diese Position bringen», heisst es in dem Schreiben, das englische Zeitungen zuerst publik machten. Die Fifa drohte bei Zuwiderhandlungen mit gelben Karten an die Adresse der Captains. An einer WM genügen zwei Verwarnungen für eine Sperre.

Am Samstag hatte der Fussball-Weltverband kurzfristig verfügt, dass die eigens kreierte Binde mit dem Logo der privaten Initiative gegen Diskriminierung nicht erlaubt sei und stattdessen eine Binde der Fifa getragen werden müsse. Dies, nachdem der Verband seit Monaten über die Initiative informiert war (und nichts daran zu beanstanden hatte), an der sieben WM-Teilnehmer und einige weitere Landesverbände mitmachen — darunter auch die Schweiz.

Die Kampagne setzt sich für Inklusion ein und will, so die Eigenwerbung, an der WM eine Botschaft gegen Diskriminierung senden. Initiiert wurde sie vom Fussballverband der Niederlande.

Die Spieler wollten sie behalten

Besonders die sieben WM-Teilnehmer wurden vom Meinungswechsel der Fifa auf dem falschen Fuss erwischt. Ihnen war sofort klar, auf welchem Weg die Fifa die neun Rebellen am ehesten in die Knie zwingen kann: Wenn der Weltfussballverband in seinen Regeln einen Passus findet, der es ihm erlaubt, die Captains mit gelben oder sogar roten Karten zu bestrafen. Dies scheint ihr gelungen zu sein.

Tags zuvor hatte Englands Captain Kane gegenüber englischen Medien noch bekräftigt, dass die Mannschaft trotz Androhung der Fifa von Geldstrafen oder gar Verwarnungen hinter der Botschaft stehe und die Binde weiterhin tragen wolle. Auch der Deutsche Fussball-Bund sagte in einer ersten Reaktion, das Armband unverändert erlauben zu wollen. Und für den Schweizerischen Fussballverband stellte Medienchef Adrian Arnold selbst am Montagvormittag noch klar: «Granit Xhaka will die Binde tragen.»

Doch die Funktionäre scheuten nun die Konfrontation mit der Fifa: Die Risiken, sportlichen Nachteil zu erlangen, wogen ihnen ganz offensichtlich zu schwer. In der gemeinsamen Erklärung steht noch geschrieben: «Wir sind sehr frustriert über diese Entscheidung der Fifa, unsere Trainer und Spieler sind enttäuscht.»

