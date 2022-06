Gemeinden und Feuerwehrleute rebellierten – Die Feuerwehrreform im Baselbiet ist verschoben Das offenbar zu ehrgeizige Projekt wird überprüft. Wie geht es weiter? Das ist die brennende Frage. Thomas Gubler

Die Feuerwehrverbünde und Ortsfeuerwehren im Baselbiet wollen vorerst nicht in drei grossen Regionalfeuerwehren aufgehen. Im Bild: Katastrophenübung in Aesch 2019. Archivfoto: Nicole Pont

So richtig überrascht hat der Regierungsrat niemanden, als er Mitte Mai den Entscheid fällte, das Reformprojekt «Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens im Kanton Basel-Landschaft» vorerst auf Sparflamme weiterkochen zu lassen. So hatte es der Regierungsrat zwar nicht ausgedrückt, aber Begriffe wie «Schritt zurück» und «Überprüfung», bevor die Regierung dann Ende 2023 oder Anfang 2024 über das weitere Vorgehen entscheiden will, können realistischerweise nichts anderes bedeuten. Möglicherweise war das von einem runden Tisch unter der Führung der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV) erarbeitete Reformprojekt doch etwas zu ehrgeizig und auch zu zentralistisch.