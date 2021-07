Interview mit «Katastrophen-Franz» - «Die Feuerwehren haben ihre Prioritäten in den letzten Jahren teilweise falsch gesetzt»

Der Rhein bei der Mittleren Brücke in Basel am Mittwoch. Viele Anlegestellen sind bereits unter Wasser.

Sie wurden als «Katastrophen-Franz» bekannt, weil Sie über 30 Jahre lang den Urner Führungsstab leiteten. Welches war die grösste Katastrophe, die Sie zu bewältigen hatten?

Wir hatten zu meiner Zeit im Führungsstab drei schwere Unwetter in den Jahren 1977, 1987 und 2005. Von den Ausmassen her war jenes 1987 am stärksten, jedenfalls war da am meisten Fläche von Verwüstungen betroffen. Der damalige Einsatz trug mir auch den Namen «Katastrophen-Franz» ein. Von der Schadensumme her war 2005 noch gravierender, weil da ein ganzes Industriequartier in Schattdorf betroffen war. Ich würde allerdings trotzdem nicht von Katastrophen sprechen.