«Das Beste für Frauen» – Die feministische Reaktion auf Rotary und Lions Der Basler Ableger des weltumspannenden Frauen-Serviceclubs Soroptimist International verbindet das 100-Jahr-Jubiläum mit 50 Jahren Frauenstimmrecht. Dominik Heitz

Der Frauen-Serviceclub Soroptimist mit seinem Gründer Stuart Morrow im Gründungsjahr 1921.

Soroptimist? Der Name ist vom lateinischen Begriff «soror» (Schwester) und «optima» (das Beste) abgeleitet, was frei und zeitgemäss übersetzt so viel wie «Frauen, die das Beste anstreben» oder «das Beste für Frauen» bedeutet. Gleichzeitig beinhaltet der mit «Optimist» assoziierte Name auch das Lebensbejahende, Dynamische und Weltverbessernde. Und genau das will der Soroptimist-Club: die Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen in der Welt verbessern und den Frauen eine Stimme geben.

Gegründet 1921 in Kalifornien, war der Soroptimist International Club eine Reaktion darauf, dass Frauen die Mitgliedschaft in den männlichen Serviceclubs wie Rotary oder Lions verweigert wurde. Ironischerweise war es aber ein Mann, der den Club gründete: Stuart Morrow, Jurist und professioneller Gründer von Männer-Serviceclubs. Mit der Absicht, den Leiter einer Sekretärinnenschule für einen seiner Clubs zu gewinnen, hatte sich Morrow an die Schule gewandt in der Annahme, diese werde von Männern geleitet. Doch er irrte; zwei Frauen, Mabel Parker und Adelaide Goddard, waren im Besitz der Schule. Wenige Monate später entstand über Morrow der erste Soroptimist International Club mit 80 Mitgliedern und Adelaide Goddard als Präsidentin.