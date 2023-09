Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Veiga trifft sehenswert und Sigua in letzter Minute Beim 2:2 gegen den FC Zürich sind es zwei Neuzugänge, welche für den FCB treffen. Doch auch Routinier Xhaka trägt bei seinem Comeback zum Punktgewinn bei. Linus Schauffert Oliver Gut

Renato Veiga bezwingt FCZ-Goalie Yanick Brecher mit einem sehenswerten Freistoss. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Marwin Hitz: 4,5

Über weite Strecken hat der FCB-Goalie eine ruhige erste Halbzeit. Doch kurz vor der Pause wird er mit Barisic von seinem eigenen Vordermann bezwungen. Ist hierbei aber ohne Chance. Muss gleich nach der Pause noch ein zweites Mal hinter sich greifen. Auch hier ist der FCB-Goalie chancenlos. Hat in der 54. Glück, dass Afriyies Schuss, nachdem er gegen beide Pfosten geprallt ist, nach vorne wegspringt – und nicht in Richtung Tor. Hält kurz vor Schluss gut gegen Conceicao und ermöglicht den Baslern so den Punktgewinn.

Mohamed Dräger: 4

Zeigt alles in allem eine Leistung, die in Ordnung geht, ohne vollends zu überzeugen und ist damit genügend. Steht beim 0:2 von Okita zwar am nächsten beim Torschützen, schuld am Treffer ist er nicht, da der Zürcher den Ball nur noch über die Linie drücken muss.

Adrian Barisic: 5

Überzeugt in seinem ersten Einsatz für den FCB mit gutem Timing und resolutem Verteidigen. Hat viele wichtige Defensivaktionen – beispielsweise, als er kurz vor Schluss nach dem Fehler von Veiga noch den Fuss hinhalten kann. Sein Eigentor ist mehr Pech als irgendetwas anderes. Daher eine gute Leistung.

Finn van Breemen: 3

Startet gut in die Partie, indem er mutig nach vorne verteidigt. Doch im Laufe des Spiels unterlaufen ihm dann doch wieder einige Fehler. Beim 0:1 zieht ihm Afriyie davon und auch beim 0:2 steht er etwas zu weit weg von Marchesano, um dessen Hereingabe zu verhindern. Daher trotz guter Ansätze eine ungenügende Leistung. Holt nach dem 2:2 Gelb für einen Schubser an Guerrero.

Dominik Schmid: 4,5

Der Linksverteidiger macht alles in allem eine bessere Partie als sein Pendant auf der anderen Seite. Verhält sich gut in den Zweikämpfen und ist sicher am Ball.

Renato Veiga: 5

Zeigt von Anfang an, dass mit ihm als Stammspieler fürs Zentrum zu rechnen ist. Defensiv gewinnt er viele Zweikämpfe und offensiv sucht er den entscheidenden Pass. Seine Leistung krönt er mit einem sehenswerten Freistoss ins Lattenkreuz. Allerdings sollte sein Tritt in der 64. gegen Afriyie wohl geahndet werden. Und er erlaubt sich kurz vor Schluss einen Ballverlust gegen Okita, den Barisic im letzten Moment noch ausbügeln kann.

Fabian Frei: 4

Der Captain zeigt in der knappen Stunde, in der er auf dem Feld ist eine unauffällige, aber solide Partie. Verlässt dann in der 59. das Feld für Xhaka.

Maurice Malone: 3

Ist einer der unauffälligeren Debütanten an diesem Nachmittag. Hat seine auffälligste Aktion in der 26., als ihm Brecher Demirs Abschluss vor die Füsse ablenkt, Malone aber den Ball nicht im Tor unterbringen kann. Verlässt dann in der 59. das Feld für Gauto.

Yusuf Demir: 3,5

Ist bei seinem Debüt anfänglich eher unauffällig. Findet zwar mit fortschreitender Uhr besser in die Partie und kann hin und wieder sein Können zeigen. Doch alles in allem ist das zu wenig für eine genügende Note. Gerade in Anbetracht dessen, dass er Barrys Hundertprozentige kurz vor der Pause durch sein Einschreiten vereitelt.

Thierno Barry: 4

Ist auf der linken Seite deutlich aktiver als sein Pendant auf rechts. Schliesst einige Dribblings erfolgreich ab, doch was dem gelernten Stürmer noch fehlt, ist die Präzision bei den Flankenbällen. Wahrscheinlich sieht er sich dann kurz vor der Pause schon vor den Gästefans jubeln, als ihm Jovanovic den Ball vors offene Tor legt. Doch mit Demir kommt ihm ein eigener Mitspieler zuvor und fälscht den Ball so ab, dass er schlussendlich übers Tor fliegt. Verlässt in der 70. für Torschütze Sigua das Feld.

Djordje Jovanovic: 4,5

Ist die ganze erste Halbzeit über ziemlich unauffällig. Doch dann bekommt er kurz vor der Pause einen Ball von Frei in den Strafraum gespielt, kann sich gegen Katic durchsetzen und passt zur Mitte, wo Barry eigentlich nur noch einschieben müsste. Doch Demir kommt diesem zuvor. Vor dem 2:2 kann er die Flanke von Dubasin zu Barisic köpfen, der so zum Vorlagengeber von Sigua wird.

Juan Gauto: 4,5

Kommt in der 59. für Malone. Hat dann einige Aktionen am Ball und ist durchaus ein Aktivposten. Zählbares kommt aber nichts heraus.

Taulant Xhaka: 4,5

Kommt in der 59. für Frei und übernimmt sogleich das Zepter im rotblauen Spiel. Holt den Freistoss heraus, den Veiga in der 73. zum Anschlusstreffer verwertet. Und lässt sich nach dem 2:2 zu einer Provokation gegen Katic hinreissen, die zu einer grossen Rudelbildung führt und dem Basler Gelb einbringt.

Gabriel Sigua: 5

Kommt in der 70. für Barry und hat seine wichtigste Aktion gute zwanzig Minuten später. Dann nämlich steht er nach dem Abschluss von Barisic genau richtig, um den Abpraller ins Tor zu schiessen und dem FCB so zum Punktgewinn zu verhelfen.

Jonathan Dubasin

Kommt in der 80. für Dräger und ist damit zu kurz im Einsatz für eine Note. Hat in der Nachspielzeit einen Abschluss, den er rechts am Tor vorbei setzt und spielt vor dem 2:2 die Flanke auf Jovanovic.

Michael Lang

Kommt in der 80. für Demir und ist somit zu wenig lange auf dem Feld, um benotet zu werden.

