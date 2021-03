Ein Bier und einen Böller, bitte: Supporter des FC Basel am späten Samstagabend auf der Brüglinger Ebene. Foto: Kostas Maros

Seit Monaten verharren wir im Fast-Lockdown. Wir halten brav die Füsse still und warten darauf, dass uns im Homeoffice die Decke auf den Kopf fällt. Wir tragen im öffentlichen Verkehr eine Maske und fühlen uns als Verbrecher, wenn wir vor dem Laden nicht die Hände desinfizieren. Wir schlucken jede Massnahme im grauen Corona-Alltag, verhängt von den Dauer-Alarmisten in Bern, sei sie noch so absurd: Mal ist die Skiterrasse offen und mal nicht, mal ist der Zoo offen und ein paar Meter weiter wieder nicht, Reiten in der Halle ist erlaubt, Tennis nicht. Und so weiter.