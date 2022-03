Oscars 2022 – Die Favoriten der SonntagsZeitung Das sind die Prognosen zur diesjährigen Verleihung – dazu alle nominierten Filme und wo sie zu sehen sind. Matthias Lerf

Filmredaktor Matthias Lerf sagt Ihnen, welche Filme dieses Jahr zu den Favoriten gehören und warum Sie die TV-Show dieses Jahr sehen sollten. Video: Boris Gygax und Matthias Lerf

Gewinnt Netflix dieses Jahr mit «Power of the Dog» endlich den ersten Oscar in der Kategorie Bester Film? Oder setzt sich der Underdog «Coda» durch? Das ist eine der spannenden Fragen der Oscarverleihung in der Nacht auf Montag. Und wird Jessica Chastain die beste Darstellerin, oder kann die Spanierin Penélope Cruz sie noch überholen? Wir haben uns festgelegt – die Prognosen.

Bester Film

Fischen und Singen. Emilia Jones in «Coda». Foto: Alamy Stock Photo

Ebenfalls nominiert: «The Power of the Dog» von Jane Campion (auf Netflix)

«Belfast» von Kenneth Branagh (im Kino)

«King Richard» von Reinaldo Marcus Green (im Kino)

«Dune» von Denis Villeneuve (auf Sky Show, Blue TV oder Apple TV)

«West Side Story» von Steven Spielberg (auf Disney+)

«Licorice Pizza» von Paul Thomas Anderson (im Kino)

«Drive My Car» von Ryûsuke Hamaguchi (im Kino)

«Nightmare Alley» von Guillermo del Toro (auf Disney+)

«Don’t Look Up» von Adam McKay (auf Netflix)