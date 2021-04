Was lief schief in Italien? – Die fatalen Fehler von Bergamo Italien hatte keinen aktualisierten Pandemieplan, als Corona die Lombardei erreichte. Hohe Funktionäre versuchten dann, das Versäumnis zu vertuschen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Oliver Meiler aus Rom

«Die Ursünde»: Das Spital Pesenti Fenaroli in Alzano Lombardo machte am 23. Februar 2020 zu – und einige Stunden später wieder auf. Warum eigentlich? Foto: Fabio Bucciarelli («The New York Times»/Redux/laif)

Das Drama von Bergamo war nicht nur Schicksal. Wenn es die norditalienische Stadt und ihre Provinz, die Bergamasca, während der ersten Welle der Pandemie im Frühling 2020 so früh und dann so herzzerreissend hart getroffen hat wie keine andere Gegend Europas, dann lag das auch an einer Serie von Fehlern – und wahrscheinlich auch an einem kapitalen Versäumnis im Gesundheitsministerium in Rom.

Lange lag ein Schleier der Pietät auf dem Dossier. Nun aber, auf Betreiben der Staatsanwaltschaft von Bergamo und dank der Hartnäckigkeit klagender Opferangehöriger, kommt fast jeden Tag neues Material an die Öffentlichkeit, das die Narration der dunklen Tage revidiert. Zuletzt gab es brisante Chats auf Whatsapp. Das Material belastet nicht nur das italienische Gesundheitsministerium, sondern auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO.