Schwimmer Antonio Djakovic aus Uster – Alles begann im Keller Job gekündigt und umgezogen: Die Eltern haben vieles getan, um ihrem Sohn eine Karriere zu ermöglichen. Jetzt ist er 18 und Olympiaschwimmer. Monica Schneider

Antonio Djakovic lässt seine Muskeln spielen: Der 18-jährige Crawl-Spezialist grinst unter Wasser in die Kamera. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Gegen den Fussball entschieden und umgezogen

Es ist ja so eine Sache mit dem Schwimmen. Als Aussenstehender kann man nicht wirklich begreifen, wie man sich für diese zeitlich aufwendige, physisch anspruchsvolle und oft so monoton wirkende Sportart entscheiden kann. Erst recht nicht, wenn es ein Kind tut. Für Antonio Djakovic aber ist es kein Problem, zu ergründen, wieso ihn damals, als er und seine Familie noch in Münchwilen TG lebten, das Schwimmen plötzlich interessierte.

Alles begann im Keller. «Ich war damals sechs, und mein Vater sagte, ich solle mit ihm kommen, er zeige mir etwas», erzählt der heute 18-Jährige. Der Vater holte eine Schachtel hervor und öffnete sie. «Sie war voller Medaillen. Da wusste ich sofort, dass auch ich solche wollte – und ebenso viele», sagt er und schmunzelt über die hübsche Episode.