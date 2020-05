Spezielle Aussagen – Die Familie Djokovic redet sich ins Abseits Wie sich der aktuell beste Tennisspieler innerhalb weniger Tage einen weltweiten Shitstorm eingehandelt hat. Fabian Löw

Novak Djokovics Finalsieg gegen Roger Federer im letzten Jahr sei gottgewollt gewesen, behauptet Djokovics Mutter Dijana. Foto: Andrew Couldrige (Reuters)

Das Leben eines Tennisprofis ist bestimmt keine Zuckerschlecken. Vor allem, wenn man wie Novak Djokovic die Weltrangliste anführt und zu den gefragtesten Sportlern des Planeten gehört. Da könnte man doch meinen, so eine Corona-bedingte Wettkampfpause wäre eine Gelegenheit, um mal etwas runterzukommen. Erholung für Körper und Geist, Zeit für Familie und Freunde. Dem Serben aber scheint die spielfreie Zeit nicht gut zu bekommen. Innerhalb weniger Tage haben sich Djokovic und sein Umfeld ins Abseits geredet. Fünf Punkte, weshalb sich die Nummer 1 soeben einen weltweiten Shitstorm einhandelte:

1. Djokovic macht sich zum berühmtesten Impfgegner der Welt

Es war Ende April, als die Infektionszahlen in Europa immer weiter stiegen und Novak Djokovic viele Fans ein erstes Mal mit seinen Aussagen irritierte. Auf Facebook spricht er sich gegen Coronavirus-Impfungen aus. «Ich persönlich bin gegen Impfungen», verkündet er und ergänzt: «Ich möchte nicht, dass mich jemand zwingt, einen Impfstoff einzunehmen, um reisen zu können.» Damit machte er sich von einem Tag auf den anderen zur Galionsfigur der Impfgegner. Zum Unmut vieler Anhänger – und Virologen.

2. Wasser reagiert auf Emotionen

Vergangene Woche nun legte Djokovic nach. In einem Gespräch mit seinem Freund Chevrin Jafarieh erklärt er auf Facebook: «Ich kenne einige Leute, die durch energetische Transformationen, durch die Kraft von Gebeten, durch die Kraft von Dankbarkeit, das vielleicht giftigste Wasser in das Wasser mit der grössten Heilkraft verwandelt haben, weil Wasser reagiert. Wissenschaftler haben bewiesen, dass die Moleküle im Wasser auf unsere Emotionen, auf das, was gesagt wurde, reagieren.» Es gibt durchaus bessere Zeitpunkte für solche Aussagen als in der aktuellen Situation, in der die Menschheit derart verunsichert ist, dass sie gar Desinfektionsmittel trinkt, wenn ihr Präsident dies als ein möglicher Schutz vor Corona anpreist.

3. Der spirituelle Bruder mit den gesunden Pülverchen

Als «my Brother from another Mother» bezeichnet Djokovic seinen iranischen Freund Chervin Jafarieh, mit dem er sich in Gesprächen gerne in spirituell ekstatische Höhen schaukelt. «Ich bin sicher, wir können viel von diesem Mann lernen», sagt Djokovic. Was genau, bleibt offen. Jafarieh hat die Firma Cymbiotika gegründet. Nahrungsergänzungsmittel werden dort hergestellt, die so ziemlich gegen alles Leid der Welt helfen sollen.

4. Djokovic, der Auserwählte

Den vorläufigen Schlusspunkt unter die letzten Tage setzte nun Mama Djokovic. In einem Video­interview mit dem serbischen Onlineportal «Blic Sport» plauderte Dijana Djokovic munter über das Leben und die Einstellung ihres Sohnes. Dabei fielen gleich mehrere bemerkenswerte Sätze, die den etwas seltsamen Eindruck, den die Familie derzeit hinterlässt, noch verstärkten. So erklärte Frau Djokovic, dass sich Novak als von Gott auserwählt ansieht. Da ist es ja nur selbstverständlich, dass diese höhere Macht auch um den Erfolg ihres Jünglings besorgt ist. Über den letztjährigen Wimbledon-Final erzählt sie: «Als Federer zwei Matchbälle hatte, griff ich nach meinem Kreuz vom Fluss Don. Ich bin gläubig, das Amulett trage ich ständig, es hat mich in schwierigen Momenten oft gerettet. Ich sagte mir: ‹Nole, du kannst das, du hast es zweimal getan, du kannst es auch ein weiteres Mal.› Er hat es getan. Er wurde von Gott gerettet.»

5. Die Kritik an Federer

Als ob sie nun auch in der Schweiz noch auf ein paar zusätzliche Kritiker aus wäre, erklärte Dijana Djokovic zu diesem Final, in dem die Mehrheit des Publikums Federer anfeuerte: «Es ist nicht schön, dass ich von Federer oder anderen in solchen Momenten genervt bin. Aber es ärgerte mich, weil Federer ein bisschen arrogant ist.»

Sich an die Spitze der Impfgegner gestellt, spirituelle Ansichten verbreitet, die zweifelhaften Praktiken eines Heilkünstlers angepriesen, sich als von Gott auserwählt präsentiert und den beliebtesten Tennisspieler der Welt kritisiert. Rund um die Familie Djokovic wird es auch in Zeiten von Corona nicht langweilig.