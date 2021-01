Neue Pächter an Bord – Die Fährifrau und der Fährimaa teilen sich die Arbeit Rosi Tiefenthal und Hanspeter - Hambbe - Tschudi haben mit dem Jahresbeginn Martin Reidiger abgelöst, der 24 Jahre lang auf der «Dalbefähre» das Sagen hatte. Markus Wüest

Die St.Alban-Fähre und das neue Pächter-Team Hambbe Tschudi und Rosi Tiefenthal. Foto: Pino Covino

Für die Jungfernfahrt um elf Uhr am Freitagmorgen sind beide an Bord: Rosi und Hambbe. Wenige Gäste haben sie zu befördern an diesem kühlen und eher trüben Morgen des ersten Tages des neuen Jahres. Aber sie machen das routiniert. Sie können das «Schiffli» steuern.

Eine Passagierin am Kleinbasler Ufer überbringt Rosi allerdings Grüsse von der Vogel-Gryff-Fähre, etwas weiter bachab. Dort tut an diesem Morgen Rosi’s Mann Dienst und der lässt fragen, ob denn alles in Ordnung sei. Selbstverständlich. Hambbe und Rosi machen das souverän. Dabei sind sie Frischlinge: Noch nie in der Geschichte der Basler Fähren gab es ein Job-Sharing bei den Pachten und noch nie gab es eine Frau als Pächterin.