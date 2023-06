Lucas Meister aus Muttenz ist im Handball-Olymp angekommen. In Köln kämpft der Kreisläufer des SC Magdeburg um den Titel in der Champions League.

Am Wochenende wird in Köln das EHF-Final4 ausgetragen, wo unter anderem der SC Magdeburg um den Champions-League-Titel im Handball kämpft. Im Halbfinal (Samstag 15.15 Uhr) trifft dieser ausgerechnet auf den Titelverteidiger FC Barcelona. Mit im Kader bei den Deutschen ist Kreisläufer Lucas Meister (26) aus Muttenz.

Klar, das mit der Zuschaueranzahl mag so sein. Aber es ist nicht so, dass man beeindruckt oder geschockt ist. Wenn, dann ist es eher ein beflügelnder Faktor, und man freut sich darauf. Der Job bleibt jedenfalls derselbe; egal, wie imposant die Atmosphäre ist.

In den letzten vier bis fünf Jahren ist hier eine Weltklassemannschaft entstanden. Vom Fünft- und Sechstplatzierten hat man sich hochgearbeitet und ein wirklich starkes Kader zusammengestellt. Wir haben dieses Jahr in der Gruppenphase der Königsklasse bereits gezeigt, dass wir gegen die Grossen bestehen können. Entsprechend denke ich, dass für uns die Chancen gut stehen, diesen nächsten Schritt zu machen.

Mit welcher Einstellung geht man am besten in ein solches Spiel?

Sie spielen in der Bundesliga, der besten Liga der Welt. Können Sie sich vorstellen, irgendwann wieder in die Schweiz zurückzukehren – vielleicht gar in die Region Basel?

Ich habe hier noch bis Ende der nächsten Saison einen Vertrag, und dann werde ich schauen, wie es weitergeht. Andererseits muss ich auch sagen, ich bin jetzt 26. Wenn mein Kontrakt ausläuft, bin ich im besten handballerischen Alter, und dann wird sich auch zeigen, wo die Reise hinführt. In den nächsten fünf bis sieben Jahren denke ich aber nicht an eine Rückkehr in den Raum Basel. Einfach weil – so leid es mir auch tut – ich meine handballerische Heimat in Schaffhausen sehe.