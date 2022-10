Rotblau Weltweit – Die Ex-Basler lassen es krachen Sieben Treffer wurden an diesem Wochenende von ehemaligen Baslern erzielt – doch nicht alle gingen ins gegnerische Tor. Simon Tribelhorn

Eray Cömert (r.) bejubelt seinen Treffer zum 2:2 in der 96. Spielminute. Foto: Keystone

Spanien

Das spektakulärste Tor an diesem Wochenende erzielte Eray Cömert als Joker beim 2:2 von Valencia gegen Espanyol Barcelona: Nach einem Eckball in der 96. Spielminute klärte der gegnerische Verteidiger den Ball aus dem Strafraum, Cömert nahm den Ball direkt per Aussenrist und schaffte es irgendwie, den Ball wohl nicht ganz absichtlich über den Torwart Alvaro Fernandez zu lupfen und so seiner Mannschaft den Last-Minute-Ausgleich zu bescheren. Es ist das erste Tor für den Innenverteidiger in Spanien, seit er im vergangenen Winter den FCB verliess.

Deutschland

Nach sieben Spieltagen konnte Yann Sommer eine überragende Abwehrquote von 88,9% aufweisen, was bedeutet, dass er von 10 Torschüssen fast deren 9 hielt. Mit dieser Statistik lag er mit Abstand an der Spitze der Liga. Doch nach der 1:5-Klatsche gegen Werder Bremen sank diese auf 80%, denn die Bremer brauchten für ihre Treffer, bei denen Sommer allesamt machtlos war, lediglich 8 Torschüsse. Sommer hatte nach dem Spiele keine Erklärung für die schlechte Leistung seiner Mannschaft: «Wir waren die ersten 15 Minuten komplett nicht anwesend. Wir haben viele Fehlpässe gespielt, keine Zweikämpfe geführt und den Gegner eingeladen. Dabei waren wir sehr gut vorbereitet und wussten, was sie gut machen. Es ist uns nicht gelungen, etwas dagegen zu tun. Es ist schwierig, eine Erklärung zu finden», sagte er gegenüber «Sky». Für Jean-Paul Boëtius spielte hingegen der Fussball und seine Statistiken in den vergangenen Tagen eine weniger grosse Rolle: Nach seinem Wechsel zu Hertha Berlin wurde beim Niederländer am 22. September ein Hodentumor gefunden. Nun gab sein Verein aber vor wenigen Tagen bekannt, dass der Tumor zwar bösartig war, jedoch bereits operativ entfernt werden konnte und somit keine Chemotherapie nötig sei. Hertha-Trainer Sandro Schwarz zeigte sich erleichtert: «Die Länderspielpause war sehr emotional für uns, vor allem mit dem Fall Djanga (Spitzname von Boëtius, Anm. d. Red.). Deshalb freuen wir uns heute über die positiven Nachrichten und hoffen auf einen ähnlichen Verlauf wie bei Marco Richter.» Der 24-jährige Deutsche erhielt im Juli dieselbe Diagnose wie Boëtius, stand aber bereits fünf Wochen später wieder im Kader der Berliner.

England

Granit Xhaka und Arsenal bleiben Spitzenreiter in der Premier League. In seiner bisher wohl besten Saison in England traf der 30-Jährige im North London-Derby gegen Tottenham zum entscheidenden 3:1 in der 67. Spielminute und wurde aufgrund seiner Leistung am Ende des Spiels sogar zum «Man of the Match» gekürt.

Frankreich

In Frankreich waren es gleich drei ehemalige Basler, die an diesem Wochenende für Schlagzeilen sorgten: Zum einen Breel Embolo, der beim 4:1-Heimsieg von Monaco gegen Nantes in der 2. Minute den Führungstreffer per Kopf erzielte und damit seinen fünften Skorerpunkt der Saison sammelte. Eine Spielklasse weiter unten, in der Ligue 2, traf Aldo Kalulu zum zwischenzeitlichen 1:1 für Sochaux, die Partie gegen Valenciennes ging am Ende aber trotzdem mit 1:2 verloren. Besonders unglücklich lief es für den an Nimes ausgeliehenen Nasser Djiga: Der 19-Jährige gab beim 0:1 gegen den Paris FC sein Debüt, fiel aber wie schon beim FCB durch Unsicherheiten auf. Besiegelt wurde seine Leistung durch ein Eigentor in der 87. Spielminute: Nach einem Eckball des Gegners wollte er völlig unbedrängt klären, köpfte aber stattdessen den Ball am eigenen Schlussmann vorbei zur späten Führung für Paris.

Österreich

Dank des 3:0-Auswärtssieges gegen Austria Wien ist Sturm Graz mit Albian Ajeti nun erster Verfolger von Tabellenführer Salzburg. In seinem dritten Einsatz für den neuen Verein erzielte der Ex-Basler in der 14. Minute den Führungstreffer und damit sein erstes Tor für Sturm Graz. Nachdem er in der vergangenen Saison bei Celtic Glasgow kaum noch eine Rolle spielte, freut sich Ajeti, dass er langsam wieder auf Touren kommt, zeigt sich aber auch selbstkritisch: «Es funktioniert noch nicht alles perfekt. Ich versuche einfach, der Mannschaft zu helfen. Aber es war ein super Tor, sehr schön herausgespielt. Ich hätte heute das ein oder andere mehr machen können, aber es kommt schon langsam. Meine Beine werden immer fitter. Ich freue mich, dass ich das erste Tor für Sturm machen konnte», so der 25-Jährige nach dem Spiel.

Russland

Bereits wieder in Form ist Fjodor Tschalow: Beim 2:1-Erfolg von ZSKA Moskau gegen Khimki gab der 24-Jährige die Vorlage zum 1:0 und erzielte das 2:0 dann selbst. Nach elf Spielen kommt der Russe auf eine Bilanz von sechs Toren und drei Assists, zudem ist er mit seinem Verein Tabellenzweiter der Premier Liga.

