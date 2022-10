Rotblau weltweit – Die Ex-Basler haben einen Lauf – ausser Ivan Rakitic Während es am vergangenen Wochenende einige Tore von ehemaligen Baslern zu bewundern gab, plagen Ivan Rakitic derzeit ganz andere Probleme. Simon Tribelhorn

Ivan Rakitic (l.) und der FC Sevilla kommen derzeit gewaltig unter die Räder. Foto: Keystone

Spanien

Bei Ivan Rakitic und dem FC Sevilla sieht es derzeit sehr schlecht aus: Die Andalusier spielen in der laufenden Meisterschaft weit unter ihren Ambitionen und konnten erst zwei von zwölf Meisterschaftspartien gewinnen. Am Samstag setzte es mit dem 0:1 gegen Rayo Vallecano die nächste Niederlage ab, und so verwundert es nicht, dass die Mannschaft von Trainer Jorge Sampaoli sich derzeit mit dem punkt- und tordifferenzgleichen Getafe einen Abstiegsplatz teilt.

Auch Rakitics Leistungen scheinen dem Trainer nicht zu genügen, bei der Niederlage gegen Vallecano wurde der Kroate in der Halbzeit ausgewechselt. Die spanische Sportzeitschrift «Marca» schrieb jüngst: «Seit der Jahrtausendwende hat Sevilla nicht mehr eine so schwierige Situation erlebt. Es liegt an den Spielern, ihre Reihen wieder aufzubauen und zu beten, dass diese schmerzhafte Situation am Ende der Saison eine Anekdote bleibt.»

Härter ins Gericht geht derweil «Estadio Deportivo»: «Dieser FC Sevilla ist beängstigend, unheimlich. Und es ist keine Metapher für Halloween, es ist nicht einer dieser Schrecken, die schnell vorübergehen und von einem Lächeln gefolgt werden. Dieser FC Sevilla macht seinen Fans im wahrsten Sinne des Wortes Angst und quält sie.» Am Mittwoch wartet in der Champions League mit Manchester City gleich der nächste Brocken, das Resultat wird bei diesem Spiel jedoch eine weniger grosse Rolle spielen, da die Spanier auf dem dritten Rang weder vorrücken noch abrutschen können und damit im nächsten Jahr in der Europa League spielen.



Deutschland

Gleich mit 2:6 ging der FSV Mainz am Samstag in München gegen die Bayern unter. Mainz-Captain Silvan Widmer hatte zwar mit seinem Kopfballtor zum 1:3 kurz vor der Pause einen kleinen Lichtblick, doch auch er wusste die Klatsche nicht zu verhindern und lenkte zudem den Schuss von Bayerns Mathys Tel zum 5:1 für die Heimmannschaft unhaltbar ab. Nach seiner Hodentumor-Diagnose und der darauffolgenden Operation gab Jean-Paul Boëtius bereits vor einer Woche gegen Schalke mit einem Kurzeinsatz sein Comeback für Hertha Berlin. Am Freitag kam er dann ungeplant zu seinem ersten längeren Einsatz nach seiner Rückkehr: Der Niederländer wurde bei der 0:1-Niederlage in Bremen in der 32. Minute für den verletzten Stevan Jovetic eingewechselt.

Frankreich

Breel Embolo kann bei der AS Monaco weiterhin seine hervorragende Form unter Beweis stellen: Beim 2:0 gegen Angers erzielte der 25-Jährige den Führungstreffer in der 54. Minute und traf damit zum sechsten Mal in dieser Saison.

Griechenland

Wenn es um Formstärke geht, sind Andraz Sporar und sein Verein Panathinaikos Athen ganz vorne mit dabei: Der Club ist mit zehn Siegen aus zehn Spielen unangefochtener Tabellenführer der griechischen Super League. Jüngst feierte man einen 5:1-Erfolg über Volos, Sporar traf dabei in der 76. Minute zum 5:0.

Italien

Ein Ex-Basler, der langsam seine Form zu finden scheint, ist Arthur Cabral. Der Brasilianer sass beim Auswärtsspiel der AC Florenz in Spezia zwar vorerst auf der Bank, kam dann aber in der 77. Minute beim Zwischenstand von 1:1 als Joker in die Partie und schoss in der 90. Minute den Siegtreffer zum 2:1 für die Lilien.

Niederlande

Auch bei Ricky van Wolfswinkel läuft es in den letzten Spielen wie am Schnürchen: Der letztjährige Zweite der Torschützenliste in der Eredivise traf beim 3:0-Sieg von Twente Enschede gegen Waalwijk im dritten Spiel in Folge. Mit seinem Club steht der 33-Jährige mit nur drei Punkten Rückstand auf Ajax Amsterdam auf dem vierten Rang.

Österreich

Beim Heimspiel von RB Salzburg gegen Hartberg mühte sich die Heimmannschaft lange ab. Es brauchte den Treffer von Noah Okafor kurz nach der Pause, damit der Tabellenführer der österreichischen Bundesliga den Pflichtsieg einfahren konnte. Mit nur zwei Punkten Rückstand ist der SK Sturm Graz mit Albian Ajeti den Salzburgern dicht auf den Fersen. Beim 2:1-Sieg über Ried stand der 25-Jährige zwar in der Startelf, konnte aber kein Tor zum Erfolg beitragen.

Paraguay

Über die zumindest vorübergehende Tabellenführung darf sich auch Derlis Gonzalez freuen. Der Captain von Club Olimpia verwandelte beim 3:1 gegen den 12 de Octubre Football Club in der 41. Minute einen Penalty.

Fehler gefunden?Jetzt melden.