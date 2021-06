Vor dem Bundesratsentscheid – Die Europäer setzen alles daran, den US-Jet F-35 abzuschiessen Am Mittwoch soll der Bundesrat entscheiden, welchem der vier Kampfjet-Bewerber er den Vorzug gibt. Hinter den Kulissen läuft derzeit ein Kampf auf höchster Geheimhaltungsstufe. Beni Gafner , Markus Häfliger

Die Rafale (französisch für Windstoss oder Böe) steht in direkter Konkurrenz zum Eurofighter sowie zu den US-Jets Super Hornet und F-35. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Nachdem am Montag die Meldung die Runde gemacht hat, Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) beantrage dem Bundesrat, den US-Tarnkappen-Jet F-35 anzuschaffen, ist derzeit unklarer denn je, welcher der insgesamt vier Anbieter tatsächlich das Rennen machen wird. Bestätigt ist bis jetzt nicht einmal, was Amherd selber genau will.

Die SRF-«Rundschau» und die NZZ berichteten am Montag, die F-35 habe in der technischen Evaluation am besten abgeschnitten. Zudem habe die Herstellerfirma Lockheed Martin dem Verteidigungsdepartement (VBS) auch wirtschaftlich das attraktivste Angebot unterbreitet.