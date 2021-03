Fremdes Geld im Schweizer Fussball – Die Euphorie über das Geld aus China ist bei GC verflogen Seit dem Frühjahr 2020 gehört der Grasshopper Club Zürich chinesischen Geldgebern. Auch nach knapp einem Jahr weiss man noch nicht so recht, wohin die Reise des Rekordmeisters gehen soll. Luc Durisch

Strohmann oder Entscheidungsträger? Die Rolle von GC-Präsident Sky Sun bei Fosun ist unklar. Foto: Getty Images

Es liess sich in der fast 135-jährigen Vereinsgeschichte stets jemand finden. Eine Person aus dem Zürcher Geldadel, die dem Grasshopper Club finanzielle Mittel zur Verfügung stellte. Doch am 9. April 2020 wollte sich niemand mehr als Geldgeber bei GC die Finger verbrennen. Also wurde der Club verkauft. Nach China an die Champion Union HK Holdings Limited, die die 90 Prozent Aktienanteile von den bisherigen Mehrheitsbesitzern Dr. Peter Stüber und Stephan Anliker übernahm.

Die Eigentümerin der Holding heisst Jenny Wang, ihr Ehemann ist Guo Guangchang. Guangchang ist Gründer von Fosun – einem milliardenschweren Konzern aus Shanghai – und Besitzer des Premier-League-Clubs Wolverhampton Wanderers. Auch wegen ihres Ehegatten gilt Wang als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Wirtschaft, Kunst und Kultur in Asien. Als neuer GC-Präsident wurde Sky Sun installiert, der zuvor bei Wolverhampton Vizepräsident gewesen war.

Sun und Wang bilden mit Andras Gurovits den Verwaltungsrat. Operativ wollten die Geldgeber den Club aber in Zürcher Händen belassen. Das Quartett Bernard Schuiteman, Samuel Haas, Adrian Fetscherin und Shqiprim Berisha stellte sich der Aufgabe, fortan die Geschicke des Rekordmeisters zu leiten.

Es rumort gewaltig

Das Ziel der Investoren war klar: Man will den Club zu alter Stärke zurückführen. Doch knapp ein Jahr nach dem Einstieg der chinesischen Investoren liest sich die Zwischenbilanz wenig rosig. Zwar ist die Mannschaft sportlich auf Kurs und grüsst von der Tabellenspitze der Challenge League. Doch rund um den Verein rumort es gewaltig: Die Geschäftsführung ist in der Zwischenzeit um die Hälfte geschrumpft. Schuiteman und Fetscherin haben entnervt ihren Job abgegeben und von einem schwierigen Arbeitsumfeld berichtet.

Auch sonst ist bis heute noch nicht klar geworden, welches Konzept die Investoren mit GC verfolgen. Wie soll beispielsweise die Zusammenarbeit mit den Wolverhampton Wanderers aussehen? 19 Spieler hat GC bereits verpflichtet, viele kommen von der Insel. Doch was ihnen fehlt, ist die Identifikation mit dem Club. Das merken auch die Fans. Für viele ist GC nicht mehr das, was es einmal war. Ein stolzer Verein, dem sie über Jahre die Treue hielten.

Undurchschaubar blieb bisher auch die Rolle von Sun. Der Präsident steuert seinen Club bislang aus der Ferne und lässt nur wenig von sich hören. Fraglich ist ebenso, welche Rolle Sun in dem mächtigen Konzern Fosun innehat. Ist er nur ein Strohmann oder tatsächlich ein Entscheidungsträger? Und unabhängig davon, fehlt die Antwort auf die Frage, wie er GC wieder zu alter Stärke zurückführen will. Die anfängliche Euphorie über den potenten Geldgeber ist in Zürich jedenfalls verflogen.

Besitzer Bernhard Burgener steht wohl kurz davor, die britische Investmentfirma Centricus ins FCB-Boot zu holen. Aus diesem Grund blickt die BaZ in Form einer Serie zurück und erinnert daran, wie sich massgebliche Beteiligungen ausländischer Investoren auf andere Schweizer Fussballclubs auswirkten.

