Embargo mit Folgen – Die EU will kein russisches Öl mehr – was das auch für die Schweiz bedeutet Ab dem neuen Jahr soll die EU kein Öl mehr aus Russland beziehen. Das dürfte die Preise weiter antreiben. Kommt es gar zu Engpässen? Jorgos Brouzos Philipp Felber-Eisele

Eine Raffinerie bei Köln: Bald soll hier kein russisches Öl mehr verarbeitet werden. Foto: Martin Meissner (Keystone)

Es war ein zähes Ringen, doch nun ist das Ölembargo der EU gegenüber Russland Tatsache. Die EU-Kommission hat ihren Vorschlag vorgelegt, gemäss dem das Einfuhrverbot in sechs Monaten greifen soll. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen diesem Vorschlag nun zustimmen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt: «Wir werden sicherstellen, dass wir das russische Öl in geordneter Weise auslaufen lassen. So maximieren wir den Druck auf Russland und minimieren den Kollateralschaden für uns.»