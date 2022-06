Verhältnis Schweiz - EU – Die EU lässt Livia Leu zappeln Stillstand zwischen Brüssel und Bern: Die EU ziehe den Fahrplan unnötig in die Länge, kritisiert Staatssekretärin Livia Leu. Ein nächstes Sondierungsgespräch ist erst nach der Sommerpause geplant. Stephan Israel

Noch besteht Klärungsbedarf zwischen der Schweiz und der EU: Staatssekretärin Livia Leu kehrt erst nach der Sommerpause zum nächsten Sondierungsgespräch nach Brüssel zurück. Foto: Adrian Moser

Die gute Nachricht zuerst: Die Schweiz und die EU haben am Donnerstag in Brüssel das Memorandum zur zweiten Kohäsionsmilliarde unterzeichnet. Die Basis für die Auszahlung der Gelder an ärmere osteuropäische EU-Staaten ist seit Monaten bereit, doch beide Seiten konnten sich lange nicht auf die Umstände einer Unterzeichnung einigen.