Rheinfelder Extremsportler – Die etwas andere Tour de Suisse Roland Gröflins Grenzerfahrung: Er läuft rund um die Schweiz. Daniel Aenishänslin

Auf dem Weg rund um die Schweiz: Roland Gröflin will in 60 Tagen das Land entlang seiner Grenzen ablaufen.

In 60 Tagen um die Schweiz. Roland Gröflin ist unterwegs. Zu Fuss. Der 55-jährige Rheinfelder will bis zum 30. September die Schweiz «möglichst grenznah» umrunden. Natürlich seien keine Kletterpartien eingeplant. Gröflin läuft und läuft und läuft. In bester Forrest-Gump-Manier. 2000 Kilometer wird er zurückgelegt haben, wenn er Ende September wieder am Ausgangspunkt, in Rheinfelden, eintrifft.

«Ein Projekt, das ich schon Jahrzehnte mit mir herumtrage», sagt Gröflin. Nicht konkret, aber in seiner Wesensart. Er habe sich überlegt, den Appalachian Trail durch die USA zu bewältigen. Auch an den Jakobsweg habe er gedacht. Doch dann sei er darauf gestossen, dass jemand die Schweiz umrundet habe. In 110 Tagen. «Da machte ich mir meine Milchbüechlirechnung», erzählt Gröflin, «wenn ich laufe, statt zu gehen, dann schaffe ich das in der halben Zeit». Gesagt, getan.

Gröflin, der Mutmacher

Mit seiner Aktion wolle er auf die Kraft der kleinen Schritte aufmerksam machen. Er hoffe, andere Menschen dazu zu motivieren, mehr zu erreichen, als sie sich zutrauen. Mit seiner Grenzerfahrung wolle er aufrütteln: «Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.» Gleichzeitig sammelt er Schritt für Schritt Spenden für die Laureus-Stiftung. Mithilfe des Sports fördert diese Kinder und Jugendliche. Eine Spendenbox wurde eingerichtet.

Inzwischen hat der Fricktaler das Wallis erreicht. Die Topografie verlangt ihm auf diesem Abschnitt wohl am meisten ab. «Ich muss mich auch mal bremsen», sagt er. «Es geht nicht darum, möglichst schnell zu laufen, sondern im Ziel anzukommen.» Forciere er zu stark, könne dies zu Verletzungen oder Überlastungen führen. Darum wird er auch fünf Tage ohne Laufen einlegen. Um seine Kräfte richtig einzuteilen, läuft Gröflin nach Puls. Diesen misst seine Uhr konstant und weist ihm zudem den Weg – GPS machts möglich.

Bis zu zwölf Stunden ist der Sportler täglich allein unterwegs. Allerdings könnte er jederzeit Hilfe von seinem Team anfordern. Unterwegs ist er stets mit seinem Rucksack und dem Nötigsten für den Tag: WC-Papier, Getränke, Kleider und etwas Nahrung. Dass sein Projekt mit fortschreitender Zeit vom Abenteuer zur Pflichtaufgabe werde, fürchte er nicht. «Bis jetzt wars Abwechslung pur.» In den unzähligen Stunden auf der Strecke sei viel Platz für eigene Gedanken. «Ich werde nicht abgelenkt und kann meine Sinne gebrauchen.» Die Natur erleben. Viele Fotos habe er inzwischen geschossen. Er hats ja nicht eilig.

Geschlafen wird im Camper. Diesen fährt sein «Mann für alles», Lauffreund Mosh Manga, der ihn nach einem anstrengenden Tag auch massiert. Manga hat Zeit, denn er ist in Pension. Gröflin hingegen noch lange nicht. Der Rheinfelder hatte Glück, dass ihm die Aargauer Gemeinde Stein den zweimonatigen Urlaub gewährte. Für sie ist er als Leiter Bau und Planung tätig.

Derzeit unterstützt Gröflins Frau das Duo, und seine beiden Söhne kommen ihn auch bald besuchen. Das stärkt den Extremläufer geistig. «Die mentale Stärke ist enorm wichtig», bestätigt Gröflin. Er habe sich zu deren Stärkung ein «Anker-System» zurechtgelegt und denke von Zwischenziel zu Zwischenziel. Oder wie er es formuliert: «Von Insel zu Insel.» Man dürfe nicht an die ganzen 2000 Kilometer denken, denn «das erschlägt einen».

Wider die Monotonie

Es laufe gut, sagt Roland Gröflin. Zwar spüre er abends die Last, fühle sich aber morgens nach mindestens acht Stunden Schlaf jeweils gut erholt. Bereits im Training habe er der Fähigkeit zu regenerieren grosse Bedeutung beigemessen. Überhaupt sei die Planung ein entscheidender Faktor. So sitzt das Team jeden Abend zusammen und plant die nächsten beiden Tage. Der Grenzgang hat für Gröflin schon fast eine existenzielle Bedeutung: «Solche Erlebnisse prägen das Leben, es wäre sonst monoton.»

Um die sagenhaften 2000 Kilometer laufen zu können, muss er viel essen. Richtig reinhauen. Jeden Morgen, mindestens zwei Stunden vor dem nächsten Start, schaufle er 5500 Kalorien in sich hinein, was etwa dem Energieverbrauch auf der Laufstrecke entspreche. So verspeist Gröflin zum Beispiel 1,5 Kilo Müesli zum Frühstück. «Manchmal schaffe ich nicht die ganze Portion», gibt er zu. Doch das sei nicht ganz so schlimm. Er sei bei einer Grösse von 1,78 Metern mit einem Körpergewicht von 72 Kilo gestartet. «Wenn ich mit 68 Kilo zurückkomme, ist auch nichts passiert.» Fast nichts. Nur die 2000 Kilometer wurden pulverisiert.