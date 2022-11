Nationalrätin Franziska Ryser – Die etwas andere Grüne Sie hat eben an der ETH den Doktortitel als Maschinenbauingenieurin erworben und betont, dass sie gerne mit Männern arbeitet. Auch gegen Atomkraft ist sie nicht grundsätzlich. Auf einen Kaffee mit der aufstrebenden Politikerin. Rico Bandle , Daniel Ammann (Fotos)

«Robotik und Automatisation haben noch ein riesiges Potenzial»: Nationalrätin Franziska Ryser im Kaffeehaus in St. Gallen. Foto: Daniel Ammann

Dem Äusseren nach würde man sie wohl eher den Jungfreisinnigen zuordnen. Franziska Ryser erscheint im strengen Businesslook, mit weisser Bluse und dunklem Jackett. Auch von ihrem Werdegang her fällt sie aus dem grünen Rahmen: Sie hat an der ETH Maschinenbauingenieurin studiert – ein Fach mit 90 Prozent Männeranteil. Während der Session in Bern teilt sie eine Wohnung mit den bürgerlichen Nationalräten Andri Silberschmidt (FDP) und Mike Egger (SVP). Und jetzt, nachdem sie den Doktortitel erlangt hat, strebt sie eine Karriere in der Privatwirtschaft an.