Jobsharing im Baselbiet – Die Erste Staatsanwältin gibt es künftig doppelt Die Regierung schlägt Jacqueline Bannwarth und Patrizia Krug für die Nachfolge von Angela Weirich vor. Thomas Gubler

Nachfolge Erste Staatsanwältin: Jacqueline Bannwarth und Patrizia Krug (v.l.n.r.). Foto:

Die Baselbieter Regierung geht bei der Besetzung von Kaderstellen neue Wege. Statt einfach eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die bisherige Amtsinhaberin Angela Weirich, die Generalsekretärin der Sicherheitsdirektion (SiD) wird, vorzuschlagen, empfiehlt sie dem Landrat gleich zwei Personen für die Position der Ersten Staatsanwältin: die bisherige Leitende Staatsanwältin Jacqueline Bannwarth (51) und die bisherige stellvertretende Leitende Staatsanwältin Patrizia Krug (50).

Die beiden Juristinnen werden die Leitung der Strafverfolgungsbehörde im Jobsharing (in diesem Fall Topsharing genannt) zu je 50 Prozent «gemeinsam und gegenseitig in voller Verantwortung, bei arbeitsteiliger Erfüllung des Amtsauftrags» wahrnehmen, wie die Regierung in ihrer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. Es handelt sich also weiterhin um nur eine Stelle, was bedeutet, dass diese neu ausgeschrieben und neu besetzt werden müsste, sollte eine der beiden Inhaberinnen den Job aufgeben. Der Regierungsrat hatte für das Auswahlverfahren eine Findungskommission eingesetzt.