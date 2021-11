Kanton hält Zeitplan nicht ein – Die Erneuerung der Freien Strasse dauert bis im Herbst 2024 Ursprünglich sollte die Freie Strasse Ende 2023 fertig erneuert sein. Wegen der Abstimmung der Bauarbeiten mit der Archäologische Bodenforschung weicht der Kanton nun jedoch von seinem Terminplan ab.

Blick von der Bäumleingasse: Aktuell führt von der Freien Strasse nur ein kleiner Zugang zwischen den Bauabsperrungen hindurch in die Gasse hinauf. Foto: Kostas Maros

Die Erneuerung der Freien Strasse wird nicht wie geplant Ende 2023, sondern erst im Herbst 2024 abgeschlossen sein. Dies teilt das Bau- und Verkehrsdepartement am Dienstagmorgen mit. Eigentlich habe man sich aus Rücksicht auf die Geschäfte in der Innenstadt an den kommunizierten Zeitplan halten wollen. Die Ladenbesitzer haben gegenüber dieser Zeitung betont, dass sie unter den Bauarbeiten leiden.

Wie der Kanton schreibt, hätten die Erfahrungen nach rund einem Jahr Bauzeit nun jedoch gezeigt, dass der Zeitplan «trotz intensiver Bemühungen» angepasst werden müsse. «Vor allem im unteren Teil der Freien Strasse sind neue Fernwärmeleitungen und -schächte notwendig.» In diesem so genanntem «unberührten Boden» würden gerade in der Freien Strasse zahlreiche archäologische Fundstellen liegen. Dort stiessen die Archäologen vor allem im unteren Teil offenbar auf mehr für die Stadtgeschichte bedeutende Funde als erwartet. Wegen Rettungsgrabungen könne der ursprüngliche Zeitplan nun nicht eingehalten werden.

Im Bau- und Verkehrsdepartement geht man davon aus, dass der vom Grossen Rat bewilligte Kostenrahmen eingehalten werden kann. Die Mehrkosten aufgrund der Archäologischen Rettungsgrabungen würden im Rahmen des veranschlagten Projektbudgets von den Industriellen Werken Basel (IWB) getragen.

Skelette und römische Strassenreste

Die erste Etappe der Neugestaltung der Einkaufsmeile – Abschnitt Bankverein bis zur Bäumleingasse – war letzten Mai abgeschlossen worden. Die Archäologen des Kantons haben dort Überreste eines Strassenbelags aus römischer Zeit freigelegt. Sie verband Augusta Raurica mit Kembs und Strassburg.

Auch haben die Archäologen im August 2020 drei Skelette im oberen Strassenabschnitt ausgraben können. Marco Bernasconi von der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt stellte damals die Vermutung an, dass es sich dabei um verstorbene Patienten des mittelalterlichen «Spitals an den Schwellen» handelt.

