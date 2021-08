Nach den Bencic-Erfolgen - Die erfolgreichsten Schweizer Olympiateilnehmerinnen

Vreni Schneider (3x Gold, 1x Silber, 1x Bronze)

Mit insgesamt fünf Medaillen, davon dreimal Gold, ist die Elmer Skifahrerin die erfolgreichste Schweizer Olympia-Teilnehmerin überhaupt. Sie gewann 1988 in Calgary den Riesenslalom und Slalom und doppelte sechs Jahre später in Lillehammer in ihrer Spezialdisziplin Slalom nach. Zudem holte sie in Norwegen Silber in der Kombination und Bronze im Riesenslalom.

Foto: Keystone