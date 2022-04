Editorial zur Flüchtlingskrise – Die entwürdigende Knausrigkeit muss ein Ende haben

Zynischer geht es kaum: Die Rakete, die in Kramatorsk in eine Schlange von flüchtenden Menschen einschlug, markiert den letzten traurigen Höhepunkt der nicht abreissenden Gewaltspirale. Foto: Keystone/AP

Bald sieben Wochen ist es her, dass Wladimir Putin seine Armee in die Ukraine einfallen liess. Seither gibt es eine nicht abreissende Spirale von Gewalt, Elend und Flucht. Letzter trauriger Höhepunkt ist eine Rakete, die vor dem Bahnhof in Kramatorsk einschlug, mitten in eine Schlange von wartenden Menschen, die aus dem Kriegsgebiet flüchten wollten. Zynischer geht es kaum – als ob die mutmasslichen Kriegsverbrechen, die rund um Kiew stattgefunden haben, nicht schon genug wären.