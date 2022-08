Ein Panda im Singapore Zoo enthüllt das Geschlecht des nächsten Jungtiers. Blau – es wird ein Männchen. Foto: Roslan Rahman (AFP)

Als «Tätschmeisterin» durfte ich am Wochenende eine Hochzeit organisieren. Es war ein wunderbares Fest, wir haben getanzt bis in die Morgenstunden. Bis es so weit war, stand natürlich jede Menge Organisation an. Dabei galt es insbesondere, im Vorfeld mit dem Brautpaar abzusprechen, was es sich für seine Hochzeit wünscht und worauf es lieber verzichtet.