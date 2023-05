FCB-Gegnerin Fiorentina – Die entfernte Cousine der grossen italienischen Clubs Der florentinische Verein erlebt eine seltene Stunde des Ruhms. Mit einem modernen Trainer, einem Kalabrier aus New York als Präsidenten – und einem seelenruhigen Marokkaner. Oliver Meiler

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der ehemalige Basler Stürmer Arthur Cabral bei der Fiorentina angekommen. Foto: Claudio Giovannini (Keystone)

Wo gibt es das schon: Einen Fussballverein, der heisst wie ein Stück Fleisch? Die Fiorentina ist ein toskanisches Steak, gewonnen von Jungochsen der Rinderrasse Chianina. Es wird mehrere Finger dick aus dem Filet geschnitten, gegrillt samt Knochen, serviert mit grobem Salz und Olivenöl. In Florenz stellen sich Touristen lange an, um in eines der vielen Fleischrestaurants zu kommen, die vom Mythos der Bistecca alla Fiorentina leben. So etwas wie das Kobe Beef der Italiener.

Die Fiorentina ist auch ein Fussballclub, die ACF Fiorentina. Kein ganz grosser Verein, obschon Herrschaften wie Giancarlo Antognoni, Gabriel Omar Batistuta und Luca Toni für ihn spielten, um nur drei anzuführen. Die Fiorentina ist keine der «sette sorelle», wie die Italiener die sieben besten Teams der jüngeren Vergangenheit nennen: Juve, Inter, Milan, Atalanta, Lazio, Roma, Napoli. Aber eine Cousine ersten Grades ist sie schon. Mit einem respektablen, etwas angestaubten Palmarès.

Zweimal in ihrer fast hundertjährigen Geschichte sind die Florentiner Meister geworden, 1956 und 1969. Sechsmal gewannen sie die Coppa Italia, den stets belächelten nationalen Pokal. In diesem Jahr stehen sie mal wieder im Final: am 24. Mai gegen Inter Mailand. Es ist also eine ganz gute Saison.

Würden die Erfolge an der internationalen Aura gemessen, läge die Stunde der Glorie aber schon 62 Jahre zurück: 1961 gewann die Fiorentina im Cup der Cupsieger ihre einzige europäische Trophäe. Und da sieht man jetzt in Florenz beträchtliches Potenzial für eine Replik. Die Fiorentina steht im Halbfinal gegen den FC Basel, der ihr – mit Verlaub – wie eine recht überwindbare Herausforderung erscheint. Die Meisterschaft jedenfalls hat man schon ein bisschen fahren lassen und begnügt sich mit dem besseren Tabellenmittelfeld.

Anarchie in der Defensive

Die «Viola» hört seit bald zwei Jahren auf einen Trainer aus der Kategorie moderner italienischer Coaches, die das Label der Modernität ihrem Sinn für die Offensive verdanken: Vincenzo Italiano, 45 Jahre alt, geboren in Karlsruhe in eine Emigrantenfamilie und aufgewachsen in Sizilien. Bekannt wurde er als Trainer von La Spezia, einer sehr entfernten Cousine der sieben Schwestern. Die veranstaltete unter ihm spektakulären Fussball, sein Wechsel galt den Florentinern als Garantie für Show. Und ja: Oft ist seitdem Show in Florenz, aber nicht immer nach dem Gusto der Fans.

Italianos Fiorentina leistet sich zuweilen denkwürdige Aussetzer in der Abwehr, anarchische Momente, zum Beispiel im Viertelfinal der Conference League gegen Lech Posen. Da hätten sie im Rückspiel beinahe ihren 4:1-Vorsprung aus dem Hinspiel verspielt: Die Polen führten im Stadio Artemio Franchi 3:0. Am Ende gelangen noch zwei Tore zur Qualifikation. Doch der Angstschweiss steht den Florentinern noch verkrustet im Gesicht.

Ein Trainer der Kategorie «modern und italienisch»: Fiorentina-Coach Vincenzo Italiano. Foto: Gabriele Maltinti (Getty Images)

Italiano musste über die vergangenen zwei Jahre seine Besten ziehen lassen, die zweimotorige Tormaschine: den Flügel Federico Chiesa und den Mittelstürmer Dusan Vlahovic. Beide wechselten zu Juventus Turin. Glücklich wurden sie dort bisher nicht, und so hat man in Florenz schnell über die Nostalgie hinweggefunden.

Rocco Commisso, der reiche Besitzer des Vereins, ein kalabrischer Medienunternehmer aus New York mit lustigem Italienisch, hat Spieler im Dutzend nach Florenz geholt: Luka Jovic von Real Madrid, der als «neuer Vlahovic» gehandelt wurde. Nun, er trifft nur selten. Lange galt auch der Brasilianer Arthur Cabral, den man aus Basel geholt hatte, als mittlerer Fehleinkauf. 2023 aber scheint Cabrals Jahr zu sein, die Blockade ist weg.

Der junge Veteran im Mittelfeld

Herz und Kopf von Fiorentinas Spiel ist Sofyan Amrabat, der Regisseur im tiefen zentralen Mittelfeld. Es gibt nicht viele Spieler, die sich in dieser Gegend des Platzes, die bei der kleinsten Flüchtigkeit zur Hochrisikozone wird, so sicher bewegen wie der Marokkaner. Amrabat ist erst 25 Jahre, hat aber den Gestus eines Veteranen. Seit drei Jahren spielt er für die Fiorentina, die halbe Welt will ihn. Im Winter konnten sie ihn nur mit viel Mühe halten.

Commisso mag ein sehr reicher Mann sein, nach Schätzungen des Fachmagazins «Forbes» 8,7 Milliarden Dollar schwer. Doch gewisse Offerten schlägt man als Geschäftsmann nicht aus. Zumal Commisso grosse Pläne hat mit seinem Verein. Gerade wurde das neue Trainingscamp der Fiorentina fertig, der «Viola Park». Dann ist der Umbau des Stadions dran, und der ist kompliziert. Das Stadio Artemio Franchi ist ein Bau des Ingenieurs Pier Luigi Nervi, Maestro des Rationalismus, gefeiert von Architekturstudenten und Kulturhistorikern aus der ganzen Welt. Zu seiner Zeit war es kühne, kantige Avantgarde.

Das Stadio Artemio Franchi wird in den kommenden Jahren erneuert, nachdem der Präsident des Clubs es erst platt walzen wollte. Foto: Gabriele Maltinti (Getty Images)

Sehr kommod ist das Franchi aber nicht, auch nicht modern. Commisso, mehr Amerikaner als Italiener, hätte es am liebsten platt walzen lassen und eine neue Arena errichtet. Doch das frühere Stadio Comunale ist denkmalgeschützt. Seine Besitzerin, die florentinische Stadtverwaltung, besteht auf unverhandelbaren Auflagen. So drohte Commisso, die Fiorentina zu verpflanzen, raus aus der Stadt, wo es billiger wäre, ein neues, vereinseigenes Stadion zu bauen. Auch, um keine Miete mehr bezahlen zu müssen. Aber braucht Florenz zwei Fussballstadien?

Nun, man fand einen Kompromiss. Eine Weile lang sah es sogar so aus, als hätte man auch die Mittel für die Modernisierung gefunden: Ein beträchtlicher Teil, etwa 140 Millionen Euro, würde vom Staat kommen; der Rest aus dem üppig bemessenen Wiederaufbaufonds für die Zeit nach der Pandemie, dem sogenannten «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza». In Brüssel aber, wo das viele Geld für Italien gesprochen wurde, fand man, dass die Ressourcen nicht für Fussballstadien eingesetzt werden sollten, weder in Florenz noch in Venedig. Und so suchen sie in Florenz jetzt wieder nach 55 Millionen Euro.

Das «Restyling» des Franchi soll nun Schritt um Schritt vonstatten gehen, nicht in einem Ruck. Noch aber steht es da in alter, leicht dekadenter Glorie. Sein dünner Turm ragt wie ein Ausrufezeichen in den Himmel von Florenz.

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

