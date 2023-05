U-18-Eishockey-WM – Die Eishockeystars von morgen sorgten in Basel für Spektakel Mit dem Weltmeistertitel für die USA endet die U-18-Eishockey-WM in Basel und Pruntrut. Für alle Beteiligten sei dieser Anlass ein Erfolg gewesen, sagt OK-Mitglied Bruno Schallberger. Daniel Schmidt

In der Basler St.-Jakob-Arena brechen alle Dämme: Die US-Amerikaner sind U-18-Weltmeister. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Eben hatte der US-Amerikaner Ryan Leonard im Final der U-18-Eishockey-WM gegen Schweden in der Overtime den Siegtreffer zum 3:2 erzielt, da brachen auf dem Eis in der Basler St.-Jakob-Arena alle Dämme. Die Spieler des Gewinnerteams stürmten auf das Feld, warfen ihre Helme euphorisiert in die Höhe und fielen sich in die Arme.

Es war ein passendes Ende eines dramatischen Endspiels, das keinen Sieger verdient hatte. Die Schweden gingen dabei zunächst sogar mit 2:0 in Führung, doch die US-Amerikaner bewiesen eine eindrucksvolle Moral und retteten sich mit zwei Treffern im Schlussdrittel in die Verlängerung, in der sie dann die Oberhand behielten. Mit dem Stürmer Will Smith stellen die neuen Juniorenweltmeister auch den wertvollsten Spieler des Turniers, den «MVP». Der 18-Jährige dürfte beim diesjährigen NHL-Draft eines der begehrtesten Talente sein.

Das stimmungsgeladene Endspiel zwischen den zwei überlegensten Mannschaften dieser Weltmeisterschaft bildete auch einen würdigen Abschluss für das ganze Turnier, welches für zehn Tage in Basel und Pruntrut abgehalten wurde. Denn es war, wie das Basler OK-Mitglied Bruno Schallberger sagt, eine Erfolgsgeschichte.

Ursprünglich war es die Absicht der Organisatoren gewesen, mit der Austragung der U-18-WM in Basel der Sportart in der Region einen Aufmerksamkeitsschub zu verleihen. Und zumindest während dieser Zeit ist ihnen das gelungen: «Wir hatten sehr viele junge Menschen an den Spielen, die mit grosser Begeisterung dabei waren.»

Im Gesamten können sich die Zuschauerzahlen – vor allem aus Basler Sicht – ebenfalls sehen lassen. In den 16 Partien, die in der St.-Jakob-Arena ausgetragen wurden, waren etwa 30'000 Zuschauer vor Ort. Allein dem Final wohnten 4342 Menschen bei. Laut Schallberger auch solche, die zuvor noch nie ein Eishockeyspiel besucht hatten, ihm im persönlichen Gespräch über das Gezeigte auf dem Eis aber ihre Begeisterung kundtaten. Eine weitere Fangeschichte: Von Amsterdam aus flogen in einer Maschine 100 slowakische Anhänger nach Basel, um ihr Team beim ebenso denkwürdigen Spiel um die Bronzemedaille gegen Kanada, das mit 3:4 in der Overtime verloren ging, anzufeuern.

Wenig Werbung im Vorfeld

Auch der Basler Tourismus profitierte vom Event: Aus dem Ausland übernachteten während des Turniers ungefähr 7000 Personen in Basel, davon nur schon 1000 aus Kanada, dem Mutterland des Eishockeys, gegen dessen U-18-Nationalteam die Schweiz in den Viertelfinals mit 3:7 den Kürzeren zog. Trotz der Enttäuschung über das vorzeitige Ausscheiden erreichte die Auswahl von Trainer Marcel Jenni damit ihr Mindestziel, auch wenn man in der Gruppenphase gegen den späteren Weltmeister USA eine krachende 0:10-Pleite hinnehmen musste.

All das sind Personenzahlen, die Schallberger im Nachhinein überraschen, vor allem aus dem Grund, weil im Vorlauf auf diese WM wenig Werbung gemacht wurde. Lediglich in der Stadt und in den sozialen Medien gab es diesbezüglich vereinzelte Aktionen. Im Fernsehen und auf landesweiten Plakaten wurde das Turnier jedoch kaum publik gemacht. Bei einem allfälligen nächsten Anlass dieser Grössenordnung in Basel sieht der 81-Jährige daher besonders in diesem Bereich Verbesserungspotenzial.

Über die geleistete Arbeit der Organisatoren zeigen sich auch der Schweizerische Hockeyverband SIHF und der Weltverband IIHF zufrieden, sagt Schallberger. «Es gab bei der Durchführung keine ausserordentlichen Probleme.» Die Teams und die Gäste hätten sich in der Stadt sehr wohl gefühlt.

Dies sei aus dem Grund eine wichtige Errungenschaft, weil sich der nationale Verband vor der Vergabe des Turniers bezüglich Basel wenig enthusiastisch gezeigt habe. Aufgrund der Zuschauerzahlen und der überzeugenden Infrastruktur hätten die Veranstalter aber bewiesen, dass «Basel immer noch eine Sportstadt ist». Und ein Ort, wo die Eishockeystars von morgen Erinnerungen fürs Leben sammeln konnten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.