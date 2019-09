Die Einwanderung in die Schweiz im europäischen Vergleich

Entsprechend hoch sind in der Schweiz die Chancen, als Migrant eine Arbeit zu finden. 2018 betrug der Beschäftigungsgrad von Neuzugewanderten fast 77 Prozent. Nur in drei europäischen OECD-Ländern ist er noch höher: Island, Tschechien und Israel. Der OECD-Schnitt beträgt nur 68 Prozent.

Mit einer Arbeitslosenquote bei Migranten von 7,9 Prozent liegt die Schweiz etwa im Mittelfeld. Im Durchschnitt des gesamten OECD-Raums ist die Quote mit 8,5 Prozent nur leicht höher. Allgemein haben die Länder in diesem Bereich in den vergangenen fünf Jahren Fortschritte gemacht.