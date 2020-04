Und was ist jetzt mit Sex? – Die Einsamkeit der Haut Die Corona-Krise vertreibt die menschlichen Körper aus der Öffentlichkeit und drängt sie in die virtuelle Welt des Internets. Christine Richard

Haut dürstet nach Haut. Ryan Gosling begehrt Rachel McAdams («The Notebook», 2004).

In jedem Jahr gibt es einen speziellen Tag, an dem jäh spürbar ist: Jetzt wird es Frühling! Ein laues Lüftchen weht. Die Frauen haben einen leichteren Gang. Fremde Menschen lächeln sich an. Du sitzt das erste Mal draussen im Strassencafé. Dein Nachbar schaut dir länger als erlaubt in die Augen. Du flirtest. Du streifst ihn im Vorbeigehen wie unabsichtlich mit dem Arm. Andere gehen bereits Hand in Hand. Im Alltag beginnt es zu prickeln. Haut will zu Haut. Warme Schauer. Das sind die Frühlingsgefühle.