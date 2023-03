Graben bei Basler Ratsdebatte – Die einen sind fassungslos ob der Polizei, die anderen ob der Demos Nachdem die Situation in kurzer Zeit an zwei Kundgebungen in Basel-Stadt eskaliert ist, wird das Thema auch im Grossen Rat debattiert. Die Meinungen gehen weit auseinander. Katrin Hauser

Die Ratslinke wirft der Polizei vor, sie habe bei der Frauendemo am 8. März Grundrechte von Demonstrierenden missachtet. Foto: Kostas Maros

Darum geht es

An Demonstrationen in Basel eskaliert die Situation zunehmend. Das Thema beschäftigt die Bevölkerung, und so begegnet man ihm an diesem Mittwochmorgen bereits vor Beginn der Ratssitzung. Eine Handvoll Frauen haben sich vor dem Rathaus eingefunden. Sie verteilen Exemplare eines offenen Briefes, gezeichnet vom Feministischen Streik Basel. «Die Führungsverantwortlichen der Basler Polizei haben ein Gewaltproblem!», klagen sie an.