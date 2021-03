Zur Person Infos einblenden

Peter Huggenberger (66) ist emeritierter Professor für Hydro-Geologie und Geologie an der Universität Basel. Er prägte über Jahre die Baselbieter Kantonsgeologie mit und war über viele Jahre in der Forschung tätig. Huggenberger lehrt noch immer an der ETH Zürich, wie Flüsse Sedimente transportieren und sortieren. Dabei handelt es sich um die Grundlagen für das Verständnis der Wasserwege in den Lockergesteinen unserer Täler. Huggenberger hält auch an der ETH Zürich Vorträge über Deponien und Altlasten. Er lebt in Dornach.