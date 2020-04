Wirte zum Ende des Lockdowns – Die einen freuts, die anderen sind ratlos Nicht alle Restaurants können die Auflagen des Bundesrats erfüllen. Manche fürchten, der Umsatz falle zu tief aus, um die zusätzlichen Kosten zu decken. Benjamin Wirth , Martin Furrer

Felix Bigliel von der Rio-Bar weiss noch nicht, ob er öffnen kann: «Ich bespreche mich mit meinen Angestellten.» Kostas Maros

«Der Entscheid des Bundesrats freut mich, wir hatten mit einer Lockerung erst im Juni gerechnet», sagt Claudia Danuser, Geschäftsführerin des Restaurants Kunsthalle in Basel. «Wir freuen uns, die Kunsthalle öffnen zu können, das Personal steht in den Startlöchern.» Die Geschäftsleitung der Candrian AG müsse allerdings noch grünes Licht geben. «Die Bedingungen des Bundesrates, vier Personen pro Tisch und ein Abstand von zwei Metern zwischen den Tischen, können wir von unseren Räumlichkeiten her problemlos erfüllen.»