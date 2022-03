Basel leidet mit – Die einen beten, die anderen malen gegen den Krieg Am Basler Münster läutet am Donnerstagmittag die Papstglocke – sie ist sonst nie allein zu hören. Am Abend demonstrierten zudem rund 400 Menschen auf dem Barfüsserplatz. Yannik Schmöller , SDA

Kinder und Erwachsene kritzelten mit blauer und gelber Kreide ukrainische Flaggen und Anti-Kriegs-Parolen auf das Kopfsteinpflaster am Barfüsserplatz. Bild: Pino Covino

In Basel sind am frühen Donnerstagabend gegen 400 Menschen dem Aufruf der Klimastreik-Bewegung zu einer Solidaritätskundgebung gegen den Krieg in der Ukraine gefolgt. Kinder und Erwachsene kritzelten mit blauer und gelber Kreide ukrainische Flaggen und Anti-Kriegs-Parolen auf den Boden.

In den Reden wurde die Verbindung des Krieges mit den fossilen Energieträgern Öl und Gas aus Russland angeprangert. Am offenen Mikrofon äusserten sich unter anderem Teilnehmer mit ukrainischen und russischen Wurzeln zum Krieg. Ein junger Ukrainer wies darauf hin, dass Freunde, mit denen er vor ein paar Jahren noch auf der Strasse gespielt habe, jetzt mit der Waffe kämpfen müssten.

Es läutete von Norwegen bis Malta

Die Kundgebung am Barfüsserplatz war nicht die einzige Solidaritätsbekundung, die am Donnerstag in Basel stattfand. Am Mittag liess das Basler Münster die Papstglocke als Zeichen der Trauer schlagen. Die spezielle Solidaritätsaktion wurde durch die europäischen Dombaumeister initiiert. Von Norwegen bis Malta und von Spanien bis in die Ukraine läuteten die Glocken der grossen Kathedral- und Domkirchen um 12 Uhr und riefen zum Gebet gegen den Krieg und das Leid in der Ukraine auf. Letztmals hatte es 2014 eine ähnliche Aktion gegeben, als ein Brand in der berühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ausgebrochen war.

Die evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt entschied sich, nur die grösste Münsterglocke, die Papstglocke, schlagen zu lassen. Das gibt es sonst nie. Kirchensprecher Matthias Zehnder sagte, dass der dunkle, tiefe und eindringliche Klang der Glocke an den Krieg in der Ukraine erinnere.

Ausserordentlich sollte es sein und sich vom Herkömmlichen abheben, fügte Zehnder an, denn die sechseinhalb Tonnen schwere Papstglocke erklinge ansonsten nur allein, wenn das alte Jahr ausgeläutet werde, sowie an hohen, christlichen Feiertagen.

Jede Minute steht für einen Tag Krieg

Auf dem Münsterplatz warteten die Menschen auf den einzigartigen Moment. Die Glocken läuteten die Mittagsstunde ein. Danach schlug der tiefe, traurige und laute Ton an. Die Vibration der Papstglocke war bis auf den Münsterplatz zu spüren. Der Klang ging durch Mark und Bein. Bald kehrte Ruhe ein, und einige Passanten hielten inne. Eine Frau stand mit gesenktem Kopf, geschlossenen Augen und Tränen auf den Wangen da. Eine Kollegin nahm sie in den Arm und tröstete sie.

Sieben Minuten, lange Minuten, schlug die überwältigende Papstglocke. Jede Minute stand für einen Tag Krieg. Nach dem letzten Glockenschlag folgte Stille. Eine einnehmende Stille, nur unterbrochen durch dumpfe Glockenschläge aus der Ferne.

Die Menschen verharrten noch einen Moment. «Der Klang der Glocke hat mich völlig überwältigt», sagte die mitgenommene Frau nach dem letzten Glockenschlag. Sie habe über eine Freundin erfahren, dass die Papstglocke für die Ukraine schlagen werde. Es sei klar gewesen, dass sie kommen müsse, obwohl sie keinen persönlichen Bezug zum Land habe.

Während die Glocke läutete, wurde in der Kirche ein spezielles halbstündiges Mittagsgebet für die Menschen abgehalten, die sich in diesem schrecklichen Krieg befinden und über die so grosses Leid hereingebrochen ist. Kollekten standen bereit, um Geld für die Ukrainerinnen und Ukrainer zu sammeln. Vor dem Hauptportal des Basler Münsters brannte die Flamme einer Friedenslicht-Fackel. Sie wird üblicherweise nur im Dezember entzündet. Ein weiteres aussergewöhnliches Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.





