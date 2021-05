Post schliesst weitere Filialen – Die einen arrangieren sich, andere werden abgehängt Der Service public ist im Wandel. Wie gehen die Menschen in der Region Basel damit um? Lisa Groelly

Die bekannte Basler Hauptpost an der Rüdengasse wird Ende Jahr definitiv geschlossen. Foto: Lucia Hunziker

Am Ende des Abbauprozesses soll es landesweit nur noch 800 Postschalter geben. Momentan sind es noch rund 900. In Basel gehen die Türen der Hauptpost an der Rüdengasse Ende Jahr definitiv zu. Als Ersatz sind eine oder zwei Postagenturen geplant; also ein reduziertes Angebot in einem externen Geschäft. Ausserdem steht auch der Schalter am Badischen Bahnhof zur Debatte.

Dasselbe Bild im Landkanton: In Läufelfingen eröffnet im Sommer eine Postagentur im Dorfladen, die Filialen in Bottmingen und Ettingen sind gemäss Post derzeit «in Überprüfung». Genauso wie jene in Nunningen (SO) und Bättwil (SO). Ausserdem wird in Magden (AG) der Postschalter ab Herbst durch eine Agenturlösung im Coop ersetzt.