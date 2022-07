Russland und Zentralasien – Die «Ehemaligen» wenden sich von Putin ab Die meisten ehemaligen Sowjetrepubliken versuchen seit Beginn der Ukraine-Invasion, auf Distanz zum Kreml zu gehen – eine heikle Gratwanderung. Silke Bigalke aus Moskau

Hält Wladimir Putin auf Distanz: Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew (Februar 2022 in Moskau). Foto: Mikhail Klimentyev (AFP)

Es war keine leichte Mission, die Kassym-Schomart Tokajew im Juni nach Russland führte. Der kasachische Präsident musste Wladimir Putin während des Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg Gesellschaft leisten. Knapp vier Stunden verbrachte er mit dem Kremlchef auf einer Bühne – und das in einer Zeit, in der die Staatschefs der meisten anderen früheren Sowjetrepubliken spürbar auf Abstand gehen. Tokajew sass steif im Sessel, während Putin seine Vorstellung von einer neuen Weltordnung ausbreitete.