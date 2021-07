Sind Mama und Papa das Ideal? – Die «Ehe für alle» spaltet innerhalb der SVP sogar Familien Ein ernstzunehmender Teil der Basler SVP ist der Meinung, dass homosexuelle Paare ebenso wie heterosexuelle das Recht haben, Kinder zu adoptieren. Katrin Hauser , Alessandra Paone

Am 26. September entscheidet das Schweizer Stimmvolk, ob auch homosexuelle Paare eine Ehe eingehen dürfen oder nicht. Foto: Boris Müller

Am frühen Sonntagabend meldet sich das SVP-Komitee für die «Ehe für alle» in den sozialen Medien. Es bedankt sich bei den vielen «mutigen» Mitgliedern der SVP und der Jungen SVP, die an ihren Veranstaltungen teilgenommen haben. «Die nächste Goodnews ist die, dass unser Komitee von Tag zu Tag wächst», heisst es auf Twitter.

Zu diesen mutigen SVPlerinnen und SVPlern zählt auch Laetitia Block. Sie hat die Meldung nicht nur mit einem «gefällt mir» markiert, die Präsidentin der Jungen SVP Basel-Stadt engagiert sich auch aktiv im Komitee. Sie sagt: «Für mich ist es gar keine Frage: Es ist meine Meinung. Punkt. Wie die anderen darüber denken, ist mir egal.» Mit jenen anderen ist eine Mehrheit ihrer Parteikollegen gemeint. Die SVP Schweiz sprach sich gegen die Vorlage aus.

