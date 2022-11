Sorgen für Schnappatmung: E-Velos, die viel zu knapp und viel zu schnell an einem vorbeidonnern. Foto: Nicole Pont

Ach, was ist bloss aus unserer Welt geworden? Früher, da freute man sich auf die Fussball-WM, hat mitgefiebert, dumme Sprüche geklopft und Bier getrunken. Heute guckt man allein, wärmt seine Hände in der kalten Wohnung an einem mit Kerzen erwärmten Kräutertee und hat trotzdem ein schlechtes Gewissen.