Hauptsache, viel Tempo: Manche E-Bike-Fahrer unterschätzen die Gefahr, die von ihrer Fahrweise ausgeht. Foto: Urs Jaudas

E-Bikes werden immer mehr zu einem bedeutenden Faktor in der Verkehrsunfallstatistik. In vergangenen Jahr gab es einen traurigen neuen Rekord: 11 Tote und 355 Schwerverletzte. Reflexartig kommen die Rufe vonseiten der Velolobby, die fordert, die Strassen für Velofahrer sicherer zu machen. Schliesslich sei bei etwa jeder zweiten Kollision der Velofahrer nicht schuld am Unfall. Mit intelligenten Infrastrukturmassnahmen, beispielsweise velofreundlicheren Kreiseln, würde sich tatsächlich punktuell die Gefahr für Zweiradfahrer senken lassen. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Die grösste Gefahr für E-Bike-Fahrer sind nämlich sie selbst.