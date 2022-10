Sozialdumping und Briefkastenfirmen – Die dunkle Seite des Hafens Bei Schweizer Binnenschiffen auf dem Rhein sollen die Rechte der Arbeitnehmenden erheblich verletzt werden. Die Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft weist die Vorwürfe der Gewerkschaft Nautilus zurück. Kurt Tschan

Schlechte Löhne, wenig Schutz. Die Gewerkschaft Nautilus schlägt Alarm und fordert mehr Rechte für die Hafenarbeiter. Foto: Dominik Plüss

Das Problem seien Briefkastenfirmen, sagt Holger Schatz, Landesverantwortlicher der Gewerkschaft Nautilus, am diesjährigen Nautilus-Seminar im Basler Volkshaus. Bei solchen Scheinfirmen existiere ein Chaos in der Lohnbuchhaltung. Die Haftbarkeit sei unklar. Rechtliche Ansprüche könnten deshalb nur schwer durchgesetzt werden. Die Gewerkschaft Nautilus, die über Mitglieder in allen Sektoren des Seeverkehrs verfügt, stellt bei Briefkastenfirmen in den Basler Rheinhäfen viele Insolvenzen und Kündigungen fest. Klar ist für Schatz: «Die Sozialpartnerschaft wird unterminiert.» Vielfach wüssten die Verantwortlichen nicht einmal, dass es in der Schweiz ein BVG-Obligatorium gebe.