Neues Besucherzentrum von Novartis – Die dunkle Seite der Macht Der Campus des Basler Pharmariesen war bisher abgeriegelt. Mit einem Pavillon will man nun ein «Fenster zur Stadt» öffnen. Der Bau wirkt indes recht abweisend. Die Kosten bleiben geheim. Simon Bordier

30’000 LED-Lämpchen hellen mit Einbruch der Dämmerung die Fassade des Novartis-Pavillons auf – so gut es geht. Foto: Kostas Maros

Bei der Eröffnung des neuen Besucherpavillons von Novartis in Basel stellt der Architekt Michele De Lucchi am Dienstag etwas klar: Die Fotovoltaikanlage, die das Gebäude netzartig umspannt, sei so ursprünglich nicht geplant gewesen. Man habe über ihre Platzierung lange nachgedacht. De Lucchi führt dies als Beispiel dafür an, dass Bauen ein fortwährender «Lernprozess» sei, mit diversen Parteien und Anliegen. In diesem Fall war der Umweltschutz wichtig. Es kam auch viel Holz zum Einsatz.