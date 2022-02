Krieg und Fasnacht – geht das? – «Die drey scheenschte Dääg» im Angesicht der Katastrophe Köln hat den Karneval wegen des Ukraine-Konflikts abgesagt – was machen die regionalen Fasnachten? In der Politik wird darüber diskutiert. Die hiesigen Entscheidungsträger haben indes eine klare Haltung. Benjamin Wirth

Fallen «die drey scheenschte Dääg» wegen der Ereignisse in der Ukraine doch noch ins Wasser? Foto: Christian Jaeggi

Während sich die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor weiteren russischen Bomben fürchten und Schutz in nahe gelegenen U-Bahn-Stationen suchen, trifft Rolf Konrad, Organisator der Allschwiler Fasnacht, die letzten Vorbereitungen. Nach der zweijährigen Corona-Abstinenz feiert am Sonntag die erste grössere Fasnacht der Region ihre Rückkehr – trotz eines Kriegs, der rund 1700 Kilometer entfernt von hier die ganze Welt in Atem hält.